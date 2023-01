Cortocircuito fa divamapare le fiamme nel seminterrato: paura nel Salento

Momenti di paura, intorno alle 14 di oggi, a Ugento. Un incendio ha interessato un'abitazione nei pressi di piazza Italia. Le fiamme sono scoppiate nel seminterrato dell'immobile di proprietà di un ex dipendente del Comune di Ugento, in via Piave. È stato lo stesso proprietario, che dal piano terra si è accorto dell'odore di bruciato provenire dal seminterrato, ad accorrere per primo e a cercare di contenere le fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno domato definitivamente l'incendio e messo in sicurezza l'abitazione.

A causare l'incendio forse un cortocircuito

Le fiamme - probabilmente originate da un cortocircuito - hanno divorato le suppellettili e i mobili depositati nel garage e nella tavernetta e hanno annerito completamente le pareti. Fortunatamente, grazie anche alla prontezza di riflessi del proprietario, non ci sono state conseguenze peggiori.