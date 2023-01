Ennesima notte di fuoco in Salento: altre due auto date alle fiamme

Due auto completamente distrutte dalle fiamme nella notte a Monteroni. L'incendio, l'ennesimo in Salento, è divampato su via Carso poco dopo le 23.30. In breve le lingue di fuoco hanno avvolto e distrutto una 500 Abarth e una Mercedes Glc, entrambe di proprietà di una giovane coppia del posto, ma spesso in uso al marito 37enne. Danni anche al prospetto dell'abitazione adiacente.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Le carcasse delle due vetture sono state prontamente rimosse dall' asfalto. Indagini affidate ai carabinieri della locale stazione per comprendere le origini del rogo.