Incendio a un'auto nella notte: indagano i carabinieri

Un'auto completamente divorata dalle fiamme. L'incendio alle 3.46: una squadra dei Vigli del Fuoco del Comando di Brindisi questa notte è intervenuta in via don Carlo Gnocchi angolo via Don Minzoni e sul posto si sono recati anche i carabinieri.

L'intervento è stato risolutivo per lo spegnimento della Mercedes classe B mettendo la zona interessata in sicurezza ed evitando che l'incendio potesse propagarsi su altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.