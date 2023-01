Incendio in un appartamento: un uomo muore ustionato tra le fiamme

Scoppia l'incendio in un appartamento: un uomo è morto ustionato a seguito delle ferite riportate. Un uomo di circa 70 anni è morto questa mattina a Bari a causa di un incendio divampato all'interno del monolocale a piano terra del civico 26 di piazza Umberto in cui abitava.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato. Al momento si ipotizza che il decesso sia dovuto alle esalazioni di monossido di carbonio. Indagini in corso per stabilire le cause del rogo e le eventuali responsabilità.