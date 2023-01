Materasso a fuoco e scoppia l'incendio nella struttura socio-assistenziale: evacuati i pazienti

Incendio in una struttura socio-assistenziale: si scatena il panico, evacuati i pazienti. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno a Specchia, in un centro che accoglie persone con disturbi psichiatrici, situato in via Don Milani, a pochi passi dalla piazza centrale del paese. Sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase. L’intervento immediato dei caschi rossi ha evitato feriti o intossicati tra gli ospiti e gli operatori.

Un materasso a fuoco



Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’incendio sarebbe stato innescato da un paziente, che avrebbe messo fuoco ad un materasso. Le fiamme in breve hanno divorato il letto e interessato altri ambienti del centro invasi anche dal fumo. La struttura è stata quindi evacuata. I rilievi del caso sono stati affidati i carabinieri della locale stazione.