Incendio nella notte: distrutti una Panda e due scooter. Danni ai bagni pubblici e a una palazzina

Ancora un incendio nella notte salentina: un'emergenza che non accenna a fermarsi, nonostante i maggiori controlli disposti dal prefetto. Alle 23.30 circa della scorsa notte, infatti, una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta nel Comune di Nardò, in Piazza XX maggio, per un incendio che stava interessando un’auto - una Fiat Panda - e due scooter appartenenti allo stesso proprietario. L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una struttura pubblica adibita a bagni pubblici e il prospetto di una palazzina di quattro piani di proprietà di Iacp.

Mezzi distrutti: si indaga



Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha interessato totalmente la Fiat Panda e gli scooter. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Sono in corso le indagini per comprendere se l'incendio sia di matrice dolosa.