Bomba a Punta della Contessa: all'alba l'evacuzione per far brillare l'ordigno da 226 chili

Punta della Contessa a Brindisi off limits dalle 8.40 e sino alle 10 di domani, mercoledì 2 settembre. Evacuzione e blocco totale delle attività nel raggio di 2.416 metri dalla zona in cui lavorarerranno gli artificeri del Genio Guastatori di Foggia per brillare un ordigno bellico inesploso da 226 chili e rinvenuto lo scorso 19 agosto.

Per tutta la duranta delle operazioni sarà bloccato il traffico veicolare, pedonale e navale. Nello specifico sarà vietato il traffico di ogni categoria di veicolo e pedonale della viabilità della S.P. 88 nel tratto compreso tra i varchi 3, 7 e 7 bis individuati nel Piano Operativo di evacuazione dalle ore 5:00 del 2 settembre 2020 sino al termine delle operazioni di disinnesco dell’ordigno. Di conseguenza i mezzi provenienti dalle S.P. 87 e S.P. 81 dovranno essere deviati, verso la viabilità alternativa secondo le indicazioni delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale e dei Volontari di Protezione Civile che presiederanno i varchi individuati. Non solo, sarà interdetto al traffico navale anche lo specchio d’acqua prospicente l’area della cosiddetta zona rossa. Nessun problema, invece, per il traffico aereo. Le operazioni si disinnesco, come si diceva, si svolgeranno nella finestra temporale che si viene a creare tra l’ultimo aereo e il successivo. E dunque, tra le 8.40 e le 10.

La preparazione, tuttavia, cominceranno all'alba e vadranno impegnati protezione civile, polizia locale, tutte le forze dell'ordine. E in mare Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Sono stati individuati otto varchi che saranno presidiati sia da forze dell'ordine che da protezione civile. Sarà allestita un'area di accoglienza ed ammassamento, un piccolo quartier generale su uno dei varchi, in particolare all'intersezione SP 88 e la Strada comunale 31 nei pressi di una masseria comunale. Lo sfogo dell'onda d'urto verrà indirizzato verso il mare, sarà realizzata un'opera di contenimento sul lato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA