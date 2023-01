Ancora un incendio nel Salento: auto a fuoco a Tricase

Ancora una notte di fuoco nel Salento: attorno all'una, una squadra dei vigili del fuoco di Tricase è intervenuta in via Leuca per l'incendio di una Kia. L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una seconda auto - una Panda - che era parcheggiata nelle immediate vicinanze della Kia.



Da quanto constatato, l’incendio ha interessato totalmente la Kia, che è andata interamente distrutta. L’opera di spegnimento da parte dei vigili del fuoco ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Ora sono in corso indagini per capire se l'incendio sia di origine dolosa.