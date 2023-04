Ugento, un'altra auto a fuoco nella notte: distrutta la macchina di una donna

Ancora un incendio notturno a Ugento, dopo quelli dei giorni scorsi. Le fiamme hanno avvolto una Opel Corsa posteggiata in via Fratelli Molle, non molto distante dalla strada che collega il paese a Racale.

Il mezzo, di proprietà di una donna 49enne del posto, è andato completamente distrutto. Non si tratta del primo episodio ai danni dello stesso nucleo familiare: nel settembre del 2020, infatti, un rogo distrusse un'altra auto, oltre a danneggiare la parte esterna di un edificio.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza in mezzo. Intervenuti anche i colleghi del distaccamento di Gallipoli. Le indagini sull'accaduto sono in mano ai carabinieri della stazione cittadina. Potrebbero rivelarsi utili le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Solo pochi giorni fa, sempre a Ugento, a distanza di poche ore erano state danneggiate l'auto di un docente in pensione e la vettura di proprietà di un carabiniere.