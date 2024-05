Galatina, la quercia vallonea vittima dei vandali

La quercia vallonea di Galatina vittima dei vandali. L’incredibile scenario che si apre sul colle di San Sebastiano lascia a bocca aperta, con mille interrogativi sul perché si possa arrivare a deturpare così un bene storico, protagonista di innumerevoli azioni di difesa negli anni.

La quercia rovinata

Qualcuno, bombolette spray alla mano, ha fatto dei graffiti su corteccia, rami e pietre tutte intorno, di solito usate per sedersi e godersi l’ombra del maestoso albero. Un atto gratuito e penoso, non solo per gli ambientalisti.

Per di più la quercia è in questi giorni immersa in un groviglio di erba secca e particolarmente alta che mette a rischio incendio il luogo.

Non si comprende come mai non ci sia stato ancora l’intervento di chi di dovere per cercare di far tornare a splendere questo prezioso monumento naturale e sorvegliare meglio quella zona di Galatina.