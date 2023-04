Auto a fuoco a San Cesario di Lecce: in salvo il conducente

Auto a fuoco a San Cesario di Lecce: alle ore 17.15 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta in via Giovanni Paolo II, per un incendio di una Giulietta Alfa Romeo.

Auto a fuoco a San Cesario

Il conducente, nel mentre guidava, ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore. Appena sceso dall’abitacolo le fiamme sono divampate. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Nessuno è rimasto ferito.