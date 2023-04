Maltempo e caos trasporti: tre ore di ritardo per il volo Roma-Bari. Una frana blocca i treni tra Caserta e Foggia

Maltempo e disagi: mattinata da incubo per i viaggiatori. Il volo Ryanair Roma-Bari ha registrato circa tre ore di ritardo mentre sono tuttora interrotti i collegamenti dei treni tra Caserta e Foggia a causa dello smottamento del terreno dovuto alle piogge abbondanti delle ultime ore.

Il volo

Il volo ryanair da roma per Bari sarebbe dovuto decollare alle 7.05, ma a causa del ritardo di circa tre ore, è atterrato in Puglia solo alle 11.13. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città pugliese, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.

Treni bloccati

In seguito a uno smottamento del terreno sono stati interrotti tutti i collegamenti dei treni regionali e ad alta velocità sulla linea Caserta-Foggia, nel tratto tra Telese e Amorosi. Centinaia di pendolari che viaggiano quotidianamente su quella tratta che hanno subìto disagi.

Secondo una prima ricostruzione, pare che proprio a causa delle abbondanti pioggie scese giù nel corso della notte si sia staccato del materiale terroso che ha invaso la linea ferroviaria nella direttrice nord-sud. Al momento si registra solo tanto spavento da parte dei passeggeri e nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco e gli operai delle Ferrovie dello Stato, all'opera per cercare di ripristinare la normale circolazione su ferro. Nel frattempo Trenitalia è al lavoro per assicurare ai passeggeri di proseguire il loro viaggio su gomma con mezzi sostitutivi.