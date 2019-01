Assegnazione indebita di un alloggio popolare. Indagati il sindaco di Trepuzzi e due tecnici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assegnazione indebita di un alloggio popolare nel 2017: con questa accusa è finito sul registro degli indagati il sindaco di Trepuzzi Giuseppe Taurino, insieme all'ex responsabile dell'Ufficio tecnico Anna Maria Bianco e all'attuale responsabile dei Lavori pubblici e Urbanistica Giancarlo Florio.A far notificare i tre avvisi di garanzia nelle scorse ore è stato il pubblico ministero Paola Guglielmi, che ha “ereditato” il caso dal pm Emilio Arnesano, dopo l'apertura dell'inchiesta che vede quest'ultimo coinvolto.L'accusa per i tre è di aver favorito una donna di 43 anni del paese. Il primo cittadino avrebbe intimato lo sgombero dell'abitazione alla donna che poi, qualche giorno dopo, avrebbe presentato domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Lo sgombero (che sarebbe stato adottato in assenza dei pur necessari caratteri della “contingibilità e urgenza”) avrebbe permesso alla signora di ottenere 6 punti, di scalare la graduatoria e di ottenere nel maggio 2017 prima un alloggio provvisorio in via Elia e poi - grazie al bando - un appartamento in via Calvario.I tre indagati saranno ascoltati nei prossimi giorni.