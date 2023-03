​Case popolari, il piano: 25 milioni per il restyling di 623 alloggi in cinque rioni

Entro il 30 giugno i 13 interventi da quasi 25 milioni di euro a Bari per riqualificare le case popolari a Torre a Mare, al San Paolo e Santa Rita, dovranno essere cantierizzati. Pena la perdita dei finanziamenti. E proprio in questi giorni il Comune ha ultimato le procedure di aggiudicazione. Si tratta di 13 progetti che riguardano gli alloggi popolari in strada Castelluccio al San Paolo, in via Fenicia a Torre a Mare e in via del Monastero, via Roccaporena e via dello Scoglio a Santa Rita.

In particolare, sugli edifici individuati in via Fenicia, a Torre a Mare, e in strada Castelluccio, nel quartiere San Paolo, saranno realizzati interventi di valutazione e verifica di sicurezza sismica ed efficientamento energetico - quali la sostituzione di infissi esterni e caldaie, il rifacimento dei lastrici solari, la realizzazione del cappotto termico - nonché di razionalizzazione degli spazi interni agli alloggi e riqualificazione delle aree esterne di pertinenza degli edifici.

Nel quartiere Santa Rita, sugli edifici di Erp nelle vie Roccaporena, dello Scoglio e del Monastero, saranno eseguiti interventi di valutazione e verifica della sicurezza sismica, di efficientamento energetico (sostituzione delle caldaie, rifacimento degli impianti elettrici, rifacimento dei lastrici solari, cappotto termico) e razionalizzazione degli spazi interni agli alloggi.

Il cronoprogramma

«Entro giugno spiega l'assessore al Patrimonio, Vito Lacoppola - consegneremo i lavori dei progetti presentati alla Regione del Comune di Bari e finanziati dal bando regionale. Questa è un'ottima notizia, un risultato che ci consentirà di riqualificare 623 alloggi del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica nei quartieri San Paolo, Torre a Mare e Santa Rita».

Si tratta di interventi molto attesi dai residenti. «Grazie al programma "Sicuro, verde e sociale" potremo così destinare quasi 25 milioni di euro alla riqualificazione degli edifici di Erp, che si sommano ai 30 già ottenuti per Santa Rita e San Pio nell'ambito del Pinqua prosegue ancora Lacoppola - , in modo da realizzare un piano di investimenti e di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che non ha precedenti nella storia della città.

«L'occasione straordinaria rappresentata dal Pnrr ci mette nelle condizioni di avviare una serie di interventi di risanamento e di efficientamento energetico - prosegue l'assessore - che entro il 2026 miglioreranno sensibilmente la qualità della vita degli assegnatari degli alloggi comunali, con un netto risparmio anche in termini energetici e ambientali. Il tutto attraverso un insieme di opere utili a migliorare la sicurezza sismica, l'efficienza energetica degli edifici e la razionalizzazione degli spazi residenziali, nonché a riqualificare gli spazi pubblici di pertinenza degli immobili, con una ricaduta significativa sulla condizione abitativa degli assegnatari degli alloggi».

Subito dopo l'avvio di questi 13 progetti partiranno i due a San Pio e a Santa Rita, ciascuno da 15 milioni di euro.

«Una vera svolta per la città di Bari conclude Lacoppola - A breve scriverò personalmente una lettera a tutti gli assegnatari delle zone interessate per spiegare loro la tipologia degli interventi e chiedere "scusa" per il disagio che creeremo con i cantieri. Ma il sacrificio sarà ben ripagato dai vantaggi in termini di efficientamento energetico e di miglioramento della qualità della vita che i condomini conseguiranno a lavori terminati». Entro la fine dell'anno sarà pubblicato il nuovo bando per gli alloggi popolari: l'attuale graduatoria comprende circa 1500 famiglie.