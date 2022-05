Molesta una ragazza all'uscita del ristorante: picchiato dal fidanzato

All'uscita di un ristorante in Salento avrebbe molestato una ragazza di 22 anni e per questo sarebbe stato picchiato dal fidanzato e da tre amici della giovane. È accaduto ieri sera a Porto Cesareo.

Cosa è successo

La ragazza stava aspettando che il fidanzato e i suoi amici uscissero dal locale quando è stata avvicinata da un uomo di 39 anni, con precedenti penali, che l'avrebbe molestata. La giovane ha subito attirato l'attenzione del fidanzato e dei suoi tre suoi amici che, dopo aver inseguito il 39enne, lo avrebbero aggredito. L'uomo, medicato dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale dove i sanitari gli hanno riscontrato traumi e ferite guaribili in venti giorni. A quanto si apprende la ragazza non ha sporto denuncia ma i carabinieri, intervenuti sul luogo dell'aggressione, indagano per molestie.

