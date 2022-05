Botte da orbi fuori dal bar: intervengono i carabinieri. E il video finisce in rete

Botte da orbi davanti al bar, nei pressi della villa comunale di Leverano. Nel pomeriggio di ieri due uomini avrebbero cominciato a litigare per futili motivi. E dalle parole in breve tempo sono passati ai fatti: pugni, calci e spintoni. La scena della rissa, ripresa da un cellulare, in breve tempo è finita sulla chat di watshapp diventando virale anche in rete.

La rissa davanti al bar

Alla base della scazzottata, come si diceva, ci sarebbero futili motivi. Il diverbio è però degenerato in pochi secondi e ad avere la peggio sono stati alcuni i passanti che hanno tentato di dividere i due uomini finendo rovinosamente. A rimettere "pace" dopo le botte da orbi una pattuglia dei carabinieri, sul posto per caso durante un servizio di perlustrazione. I militari, tuttavia, hanno dovuto faticare non poco per dividere i due uomini e riportare la calma.