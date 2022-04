Rissa a Carmiano, un giovane in codice giallo in ospedale

Un giovane dello Sri Lanka ferito al volto e costretto al ricovero in ospedale al “Vito Fazzi” di Lecce, è il bilancio della rissa tra connazionali avvenuta ieri sera a Carmiano. Lo scontro tra i giovani coinquilini, pare per futili motivi, si è verificato intorno alle 23.30 al primo piano di un appartamento situato sulla centralissima via Roma.

I vicini hanno chiamato il 112

Il forte litigio è stato ascoltato da diversi residenti della zona che hanno allertato le forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo radiomobile di Campi Salentina, coadiuvati dai colleghi di Carmiano, giunti sul posto hanno sedato gli animi e richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per prestare le cure al ragazzo srilankese che presentava ferite al volto, probabile conseguenza della scazzottata verificatasi. Non è chiaro al momento se durante la colluttazione siano spuntanti dei coltelli. Il ferito è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale “Fazzi” di Lecce. Sui motivi della rissa indagano i carabinieri.