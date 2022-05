Botte e insulti a un adolescente: fermato e denunciato un ragazzo di 17 anni

Avrebbe picchiato un 14enne mentre altri due suoi coetanei lo insultavano per come era vestito: è stato identificato e denunciato per lesioni un 17enne di Trani per un episodio che sarebbe avvenuto il 10 maggio scorso. Un vero e proprio branco, quindi, che avrebbe intimorito e non solo altri adolescenti.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, baby gang. Salvemini assicura: «Porrò la... L'ALLARME Baby gang a Lecce: picchiati due ragazzini LECCE Lecce, baby gang terrorizzano i ragazzini in centro

La ricostruzione della polizia

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, nonostante la vittima cercasse di allontanarsi i tre lo seguivano. E una volta raggiunto il 17enne lo avrebbe colpito con calci e pugni al volto, fratturandogli il setto nasale. Solo l'intervento di alcuni passanti avrebbe messo fine all'aggressione. Sono in corso accertamenti per identificare gli altri due minorenni.