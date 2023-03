Il piano contro lo spopolamento: 5mila euro per chi si trasferisce nel piccolo comune salentino

Cinquemila euro per diventare cittadini di Melpignano e la stessa somma sarà destinata a chi decide di aprire attività commerciali, artigianali e agricole nel comune griko. Il comune di Melpignano ha beneficiato di 95.317,14 euro del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha deliberato di destinare una quota di 30mila euro per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune, ovvero a coloro che scelgono di intraprendere nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.

Una quota di 30mila, per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Melpignano, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5mila euro a beneficiario. Chi decide di aprire un’attività potrebbe anche scegliere di diventare anche residente i due bonus potrebbero anche sommarsi, ma comprendono un intero nucleo famigliare, non una persona singola. Un’altra parte è destinata al recupero di un immobile del comune da destinare in comodato d’uso gratuito da destinare a professionisti, attività o servizi professionali.

Il commento della sindaca Avantaggiato

«Un fondo che abbiamo ottenuto da un bando per i comuni marginali e vogliamo dare un’opportunità a chi decide di trasferirsi nel nostro comune, per incentivare il ripopolamento del borgo sostenendo le nuove residenze e per incentivare nuove forme di imprenditoria privata che contribuiscono alla crescita del territorio - fa sapere la sindaca, Valentina Avantaggiato - Per aiutare e sostenere chi decide di trasferirsi nel nostro comune in termine di lavoro e di futuro i giovani e chi vuole costruire una famiglia. In questo periodo critico e di incertezze iniziative di questo tipo sono importanti per sostenere le scelte coraggiose di investire nei piccoli comuni marginali che invece devono diventare un nuovo centro culturale e sociale».

Il 55% del territorio italiano è composto da borghi per lo più svuotati e a rischio abbandono. Un fenomeno sociale che prosegue da ormai decenni complice la diminuzione della natalità. Melpignano ha partecipato al “bando fondi comuni marginali” e fa parte dei 1.101 comuni del Sud, ai quali andranno oltre 171 milioni di euro (il 95,2% del totale) di contributi ministeriali i comuni sono stati individuati dall’agenzia di coesione sociale.

Le domande di contributo possono essere presentate entro le ore 23:59 del giorno 30 Aprile 2023.