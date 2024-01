Dal Salento a Sanremo: ecco il sogno della band "Fratelli tutti". Chi sono

Dal Salento a Sanremo: questo il sogno nel cassetto della band "Fratelli tutti" nata e cresciuta a Melpignano. Brani accordati dalla fraternità. Strumenti creati grazie all'uso di elettrodi e un Pc che danno vita a note gioiose, a volte discordanti ma legate dallo spartito della voglia di stare assieme. Si chiama "Fratelli tutti" band, il gruppo nato nell'omonimo centro di Melpignano, in provincia di Lecce, e composto da musicisti tanto in erba quanto innamorati della vita: sono sette, hanno tra i 24 e i 63 anni, e ognuno di loro ha una disabilità che li rende unici. Sul loro futuro non hanno dubbi.

Il sogno nel cassetto

«Sogniamo Sanremo e il palco dell'Ariston», spiega Lorenzo Notaro uno dei volontari che assieme ad altri educatori e volontari si occupa dei ragazzi.

La band è nata grazie alla testardaggine e all'impegno di chi crede in loro. «Sono ragazzi che altrimenti resterebbero a casa. Qui invece sentono di appartenere a una comunità più vasta, si sentono accettati e amati», spiega don Maurizio Tarantino, direttore della Caritas diocesana di Otranto.

I brani provati e riprovati ora si ispirano alla musica celtica. «Stiamo facendo un viaggio immaginario e da poco siamo approdati nel Regno Unito: da qui, le musiche celtiche», aggiunge Loredana spiegando che la musicoterapia aiuta la comunicazione con chi sarebbe difficile da raggiungere con le parole. In queste settimane le prove si susseguono con dedizione. «Sono ragazzi che hanno sogni come tutti: da Sanremo a una udienza con Papa Francesco. E spero possano avverarsi», conclude Lorenzo.