Ostuni, musica troppo alta: residente del centro storico lancia un secchio d'acqua fredda alla cantante

L'ira improvvisa quando non era ancora mezzanotte. Ma la musica riteneva essere assillante, così un residente del centro storico di Ostuni dal proprio terrazzo ha lanciato un secchio d'acqua contro una band musicale che si stava esibendo, colpendo in pieno la cantante e parte degli strumenti musicali. Irritato a suo dire per il volume troppo alto l'uomo avrebbe reagito così quando erano le 23:50 circa.

L'ordinanza a Ostuni

Ad Ostuni l'ordinanza impone il limite alle emissioni sonore dopo le 24 in settimana. Sul posto una volante del Commissariato di Ostuni, ma al momento non sarebbe stata presentata denunciata. L'episodio è avvenuto nell'area di via Giosuè Pinto dove nell'estate del 2021 venne colpita con una mazza da baseball una cassa acustica.

Il precedente

Proprio quest'ultimo episodio di due anni fa è stato ricordato oggi da Mace, noto dj e cantante, che nell'annunciare la propria presenza al Viva Festival (in Valle d'Itria) ha postato una foto con la locandina di Quotidiano.