Musica fino a notte fonda e tavolini oltre i limiti: multati sei tra bar e ristoranti

Sei attività, tra bar e ristoranti, della movida a Otranto, controllati dai carabinieri. E sono scattate le multe per occupazione di suolo pubblico e musica oltre gli orari consentiti.

Musica fino a notte fonda



Per i locali, finiti nei controlli dei carabinieri della locale stazione, sono scattate sanzioni amministrative come previsto dall'ordinanza firmato dal sindaco di Otranto lo scorso del 27 giugno. In particolare, due locali della movida sono stati sanzionati per aver occupato abusivamente il suolo comunale con sedie e tavolini.

Per gli altri 4, situati sul molo dei Santissimi martiri, in piazza castello, in via Bastioni dei Palasgi e in via Leondari, è stata invece riscontrata la violazione delle regole di emissione acustica e sonora oltre i limiti orari stabiliti in città. Sui casi registrati è stata informata l'autorità amministrativa per le procedure del caso.