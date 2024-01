​Sanità, salta il finanziamento per nuovi ospedali Salento e Andria. Amati: «È sempre colpa degli altri»

"È saltato il finanziamento statale di 318 milioni per la realizzazione dei nuovi ospedali di Maglie-Melpignano, Andria e la ristrutturazione del monoblocco degli ospedali riuniti di Foggia, per il decorso infruttuoso, trenta mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di programma, del termine per l'ammissione al finanziamento".

La nota di Amati

Lo annuncia il commissario e consigliere regionale di Azione in Puglia, Fabiano Amati. "E tutto questo - sostiene - è accaduto, come al solito, per sottovalutazione dei termini di scadenza da parte delle burocrazie sanitarie a tutti i livelli, impegnate a schivare i controlli temporali stringenti della I Commissione o a trovare sempre una giustificazione nuova per farsi assolvere dagli inadempimenti, per cui - alla fine - è sempre colpa degli altri.

Solo nell'ambito delle burocrazie, in particolare quelle sanitarie, non si ha la consapevolezza dell'importanza del tempo e delle scadenze, perché alla violazione del proprio dovere non corrisponde mai una responsabilità disciplinare o risarcitoria. Questo atteggiamento, di per sé grave in ogni ambito, assume caratteristiche tragiche nella sanità, perché i nuovi ospedali servono a salvare la vita delle persone, emancipando un'intera Regione da notevoli privazioni di assistenza per inadeguatezza delle strutture".

"A prescindere da questa amarezza che si somma a quella della lievitazione dei costi che dovevamo già fronteggiare - conclude - ora bisogna correre nel cercare una soluzione per salvare il finanziamento iniziale".