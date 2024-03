Nuovi ospedali, la situazione è «fortemente compromessa». L'analisi in Commissione regionale su Andria e Maglie-Melpignano

La situazione per la realizzazione dei nuovi ospedali di Andria, Maglie-Melpignano e monoblocco di Foggia sarebbe «fortemente compromessa» e si prevedono tempi lunghi per le soluzioni, in particolare per le fonti di finanziamento. È quanto emerso oggi durante le audizioni in commissione Bilancio. Sulle fonti di finanziamento per coprire i costi di realizzazione dei nuovi ospedali di Maglie - Melpignano, Andria e monoblocco dell'Ospedale Riuniti di Foggia, è intervenuto l'assessore alla sanità Rocco Palese che ha relazionato sulla base di un resoconto elaborato dal dipartimento alla Salute, per dare riscontro alle problematiche legate alle attività di rifinanziamento. Da quel che è contenuto nella relazione, pare non emergano delle indicazioni precise su come procedere in relazione alle risorse a disposizione della Regione Puglia, visto che per poterle utilizzare, aggiungendone altre risorse rivenienti da fonti diverse, vi è bisogno di procedere con la programmazione di un nuovo accordo. È stato ribadito dall'assessore Palese che la Regione intende ripresentare progetti di investimento.

La situazione

È specificato nella relazione che a marzo 2024 non è ancora stato emesso il decreto di revoca delle risorse economiche e che il Ministero della salute, interpellato sul tema, ha comunicato che effettuerà un solo decreto di revoca e riallocazione delle risorse della Regione Puglia unitamente a quelle di altre Regioni.

Fintanto che il decreto di revoca e riallocazione delle risorse non sarà emanato, alla Regione Puglia non sarà possibile trasmettere le nuove programmazioni