Infiltrazioni mafiose, sciolto il Consiglio comunale di Carmiano

Ultimo aggiornamento: 21:32

Deciso lo scioglimento per il Consiglio comunale di Carmiano , sulla scorta della richiesta formulata dalla commissione d’accesso, che a settembre aveva presentato oltre 100 pagine di relazione al prefetto di Lecce e al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per il sospetto di infiltrazioni mafiose.Oggi la decisione è stata condivisa anche durante il Consiglio dei Ministri, che ha già individuato la terzina di nomi che faranno parte della commissione prefettizia incaricata di reggere l'ente. Si tratta dei viceprefetti Daniela Buccoliero e Francesco D'Alessio e del funzionario della Finanza Michele Marcuccio.Sul caso-Carmiano hanno pesato inchieste giudiziarie e gli episodi di cronaca degli ultimi cinque anni, che hanno coinvolto anche il sindaco Giancarlo Mazzotta , al suo secondo mandato, oggetto di gravi atti intimidatori.