Carmiano, l'incrocio "della morte" avrà un semaforo. Via ai lavori

L'incrocio stradale della "morte" tra la via provinciale per Copertino e la strada comunale extraurbana Monteroni, di Carmiano, presto avrà un semaforo. Sono partiti stamattina i lavori di installazione dell'impianto semaforico per regolare il traffico tra la strada provinciale e le arterie laterali, una delle quali conduce alla zona industriale, teatro in passato di gravi incidenti stradali, anche mortali. L'iniziativa porta la firma congiunta della Provincia di Lecce, che ha finanziato l'opera, e dell'amministrazione comunale di Carmiano.

I commenti

Soddisfatti dell'intervento di messa in sicurezza del tratto stradale si sono detti il sindaco Gianni Erroi e l'assessore all'urbanistica Stefania Arnesano. "L'installazione del semaforo consentirà di rendere più sicuro il transito dei veicoli lungo l'arteria stradale, garantendo al contempo un'adeguata segnalazione dell'incrocio a vantaggio di tutti gli utenti. Siamo soddisfatti di questo primo importante provvedimento, fortemente voluto da tutta l'amministrazione comunale per la sicurezza dei cittadini, e per cui ringraziamo per la sensibilità dimostrata il presidente della Provincia, Stefano Minerva, il vicepresidente Antonio Leo e l'ingegnere Tundo. Il prossimo step, già in corso di valutazione - precisano gli amministratori del comune di Carmiano - è l'inserimento del semaforo su via Leverano all'altezza dell'incrocio con la via per il Turismo". Il semaforo su via Copertino, ultimati i lavori e l'allaccio alla rete elettrica, dovrebbe entrare in funzione per il mese di marzo. ‎