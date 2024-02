Salento, corto circuito della stufa di notte: giovane salvato da tre volontari (che passavano di là per caso)

La stufa elettrica va in corto e l’incendio divampa in camera da letto: giovane salvato nella notte a Carmiano dall’intervento di tre volontari della protezione civile locale. Il rogo improvviso si è scatenato intorno alle 2 in un’abitazione al primo piano in via Graziani, viuzza del centro storico a ridosso di via Immacolata. La stufetta lasciata acceso dal ragazzo, un 20enne del posto, per riscaldare gli ambienti avrebbe innescato delle scintille finite sul vicino letto. Tanto è bastato per alimentare le lingue di fuoco che in breve hanno avvolto arredi e suppellettili della camera da letto. Il ragazzo svegliatosi nel cuore della notte, ha provato a chiedere aiuto con il cellulare, ma anche il supporto elettronico era stato danneggiato dalle fiamme. Il 20enne, intossicato dal fumo e lievemente ustionato ad una mano e ad un braccio, è quindi sceso in strada per chiedere aiuto.

Il salvataggio

Sulla via a quell’ora deserta, è stato provvidenziale il passaggio di 2 volontari della protezione civile cittadina, Rebecca e Andrea, quest’ultimo anche vigile urbano in paese, che hanno arrestato la marcia della vettura e prestato i primi soccorsi.

Poi il successivo intervento di un altro volontario, Alessio, sopraggiunto in zona con il mezzo anticendio ha consentito di domare le fiamme che nel frattempo avevano divorato la camera da letto e di limitare i danni nelle altre stanze della casa. L’allarme tempestivo fatto scattare dai 3 giovani, ha richiamato sul posto anche i carabinieri della compagnia di Campi salentina e 2 unità dei vigili del fuoco. I caschi rossi intervenuti da Lecce e Veglie hanno così completato l’intervento di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Il ragazzo intossicato e lievemente ustionato è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale per le cure del caso.