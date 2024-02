Parcheggiatore abusivo nei pressi dell'ospedale di Lecce: segnalato dai Carabinieri

Lotta al degrado urbano, alla minaccia della sicurezza pubblica e all’abuso di alcool e droga nel capoluogo salentino. Prosegue l'operazione del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, che hanno - nell'ambito dei controlli - individuato e segnalato anche un parcheggiatore abusivo, che chiedeva dei soldi nei pressi del Vito Fazzi.

L'attività di controllo straordinario del territorio ha permesso di accertare e contestare circa 100 infrazioni per varie inosservanze del Codice della Strada, di cui 4 per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Oltre 130 le persone controllate e 120 i mezzi di cui 7 sottoposti a fermo amministrativo per mancanza della prevista copertura assicurativa e per guida senza patente perché mai conseguita. Sono 3 invece le patenti ritirate per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche.