Il boss pentito Montedoro: «Prestiti bancari dal sindaco Mazzotta, in cambio gli avrei fatto campagna elettorale»

Un incontro con il sindaco Giancarlo Mazzotta per un prestito bancario per un supermercato e, in campo, la promessa di farli campagna elettorale: sono le rilevazioni contenute nei verbali del pentito Tommaso Montedoro che sono state depositate questa mattina nell'udienza preliminare per l'inchiesta sul caso Bcc. Il boss di Casarano, collaboratore di giustizia ormai da alcune settimane, tira in ballo l'attuale sindaco di Carmiano accendendo i riflettori su un affare che, a suo dire, avrebbe voluto mettere su con un gruppo di calabresi: l'idea era quella di aprire un grosso market nel Basso Salento e per questo si sarebbe rivolto a Mazzotta che era al timone della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto.L'incontro, secondo quanto ricostruito nei verbali depositati dal pm Carmen Ruggiero, si sarebbe svolto a Casarano e lo stesso Mazzotta gli avrebbe prospettato la possibilità di due finanziamenti bancari con altrettante banche. "Una delle quali era un credito cooperativo", ha specificato Montedoro negli interrogatori. In quella stessa occasione il boss, in cambio, avrebbe promesso di fare "campagna elettorale" per Mazzotta senza aggiungere altro. Secondo quando scritto nel verbale, lo stesso sindaco di Carmiano avrebbe regalato a Montedoro, sempre durante l'incontro, un paio di scarpe Hogan.Nelle prossime ore il gip Vincenzo Brancato deciderà se ammettere i verbali degli interrogatori di Montedoro al processo sulla Bcc.