Incidente sulla Porto Cesareo-Torre Castiglione, auto contro moto: morto un 29enne

Incidente mortale sulla via per il mare. Morto un giovane di 29 anni, originario del Brindisino, nello scontro tra un’auto e una moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, sull’arteria che collega Porto Cesareo con Torre Castiglione. Strada provinciale già in passato di altri gravi incidenti. Ancora in fase di accertamento le cause dello scontro. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altre 3 persone, portate dal 118 in ospedale a Copertino.

Per i rilievi sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia locale.