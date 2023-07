Auto contro furgone, scontro frontale sulla Statale Gallipoli-Leuca: due feriti, grave un 35enne

Grave incidente pochi minuti fa sulla statale 274, la Gallipoli-Leuca, all’altezza dello svincolo per Gemini, frazione di Ugento. Si tratta di un frontale tra una Volkswagen Plus e un furgone di un’azienda di Casarano, ma è rimasta coinvolta anche una terza auto. Due i feriti, trasportati in codice rosso in ospedale. Immediata la richiesta di soccorsi. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Ugento e di Gallipoli per estrarre i feriti dalle auto.

Un 35enne in gravi condizioni

Ad avere la peggio nello scontro un 35enne, ricoverato d'urgenza a Lecce per una presunta emorragia cerebrale. Un secondo uomo ferito invece trasportato a Casarano per fratture agli arti inferiori.

Sul posto intervenuti i sanitari 118 e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Casarano e della stazione di Ugento.