Scontro frontale sulla Maglie-Collepasso: morto un 54enne. Ferita una donna

Un automobilista morto sul colpo e una donna 40enne ferita, giunta in ospedale in gravissime condizioni. Questo il tragico bilancio dello scontro frontale tra auto che si è verificato intorno alle 14.30 di questo pomeriggio lungo la circonvallazione Maglie-Collepasso, in direzione Gallipoli. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente: sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. A perdere la vita Franco Pellegrino, classe 1969, nato a Scorrano e residente a Ruffano.

I fatti

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell'incidente, lo scontro tra le due auto si sarebbe verificato all'altezza di Maglie. La Fiat Idea condotta dal 54enne avrebbe invaso la corsia opposta - forse a causa di un malore o di un colpo di sonno - andando a impattare violentemente contro l'altra auto - una VolksWagen Polo - che sopraggiungeva e alla cui guida c'era la donna. Ad avere la peggio l'uomo, morto sul colpo a seguito dell'impatto. In gravissime condizioni l'altra automobilista, una 40enne trasportata in codice rosso all'ospedale "Fazzi" di Lecce a causa di un trauma toracico.