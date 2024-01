Salvarono un bimbo dal soffocamento: un premio per due carabinieri

Lunedi prossimo, 22 gennaio, in prefettura a Lecce si terrà la cerimonia di consegna di una medaglia ai due carabinieri della compagnia di Casarano che, un mese fa, hanno salvato un bimbo di un anno che rischiava di morire per soffocamento.

Cosa è successo

I fatti sono avvenuti a Collepasso: i due carabinieri - l’appuntato scelto Luigi Urso e il Vice Brigadiere Ivano Garzia - hanno notato un uomo correre verso una farmacia con un bimbo in braccio. Hanno capito subito che qualcosa non andava: il bimbo non respirava più. Così, mentre Urse ha gestito la viabilità, Garzia ha praticato una manovra di disostruzione, liberando il bimbo e salvandogli praticamente la vita.

L'appuntamento è alle 10.45 in prefettura.

Qui il presidente della Settima Commissione del Senato, Roberto Marti, consegnerà alla presenza del prefetto Luca Rotondi e del comandante provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Donato D’Amato, una medaglia in segno di riconoscimento ai due carabinieri.

Il senatore Marti

“Un atto eroico che ha evidenziato l’umanità ed il coraggio che da sempre contraddistingue il lavoro degli uomini dell’Arma. Intervenire prontamente e senza esitazione per soccorrere un genitore disperato, aiutare un bambino di pochi mesi con prontezza, evidenzia il valore dei due Carabinieri che nelle scorse settimane hanno scaldato il cuore di tutti noi rendendoci orgogliosi di essere salentini. Proprio sull’onda di queste emozioni, in accordo con sua Eccellenza il Prefetto di Lecce, ho il piacere di incontrare i nostri eroi e in segno prettamente simbolico, consegnare una medaglia in segno di stima e riconoscimento”, commenta il senatore Roberto Marti.