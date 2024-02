Salento, bimbo morto in culla: la Procura apre un'inchiesta per omicidio colposo. Il neonato era in cura antibiotica per una bronchiolite

C’è l’inchiesta della Procura di Lecce per far luce sulla morte in culla del bimbo di appena 2 mesi di Campi Salentina. Il dramma familiare all’interno dell’abitazione nel condominio “Manzoni” si è consumato lo scorso 14 febbraio, intorno alle 8 del mattino. La pm Erika Masucci, ha quindi aperto un fascicolo d’indagine sul decesso del piccolo, ipotizzando il reato di omicidio colposo a carico di ignoti, e ha conferito l’incarico al medico legale Roberto Vaglio di effettuare l’autopsia.

Le indagini muovono quindi dal tragico episodio. Secondo quanto raccolto dai carabinieri, il bambino da alcuni giorni era in cura antibiotica per una bronchiolite.

La tragedia



A lanciare l’allarme per i soccorsi la mattina di mercoledì scorso fu la giovane madre che nel controllare il figlio, (secondogenito), lo trovò privo di sensi nella culletta dove aveva trascorso la notte. La donna prese il bambino in braccio ed uscita sul pianerottolo del palazzo, raggiunge la vicina abitazione di un medico di famiglia per chiedere aiuto. I primi soccorsi al bambino furono quindi prestati dalla professionista. In breve sul posto arrivarono anche i sanitari del 118, un’ambulanza e due auto mediche partite da Lecce e Mesagne. Medici e infermieri intervenuti provarono per oltre un’ora a rianimare il neonato, ma il suo piccolo cuore aveva già smesso di battere. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti e nelle prossime ore sono attesi quindi i riscontri dell’autopsia. La famiglia del piccolo è assistita dall’avvocato Francesco Tobia Caputo.

Intanto sono due le cittadine in lutto per la tragedia: Campi Salentina, comune di residenza della famiglia, e Novoli, paese d’origine del padre.