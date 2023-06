Salento,bimbo muore in casa a 14 mesi: svolta dall'autopsia. Indagati i genitori. L'ipotesi: era stato curato con l'omeopatia

Sono indagati i genitori di un bimbo di 14 mesi morto la scorsa settimana in provincia di Lecce (dai genitori, era nella culla quando è scattato l'allarme), e il medico che aveva visitato il piccolo nei giorni in cui aveva la febbre, precedenti il suo decesso che è avvenuto in casa. Secondo quanto accertato dalle indagini a visitare il bimbo non era stato un pediatra, contrariamente a quanto si era saputo in un primo momento, ma un oculista.

Per salvare la vita al bambino non erano bastati i soccorsi del 118.

Gli accertamenti mai eseguiti

Dalla nascita il bimbo sarebbe stato visitato una sola volta dal pediatra e gli accertamenti prescritti non sarebbero stati mai eseguiti. Da alcune verifiche, sembrerebbe che il piccolo fosse stato curato ricorrendo all'omeopatia.

La notizia dell'iscrizione dei genitori e del medico sul registro degli indagati arriva nel giorno in cui si è svolta l'autopsia sul corpo del bimbo. Al momento non è stato possibile stabilire le cause della morte e occorreranno indagini istologiche. Il magistrato inquirente è Maria Consolata Moschettini.