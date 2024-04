Bimbo morto in spiaggia durante un campo estivo, l'autopsia: miocardite

È stata una miocardite acuta a provocare la morte del bambino di sei anni avvenuta il 5 luglio del 2023 in spiaggia a Margherita di Savoia. A confermarlo è l'autopsia eseguita dal direttore dell’Istituto di medicina legale di Foggia, professor Luigi Cipolloni, incaricato dal pubblico ministero, Dominga Lucia Petrilli, di chiarire le cause dell’improvvisa morte. Il bimbo, nato a Cerignola ma residente a Canosa di Puglia, era impegnato in un campo estivo quando tutto d’un tratto è morto.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. All’inizio si era fatta larga l’ipotesi dell’annegamento, esclusa definitivamente dall’assenza di acqua nello stomaco. Sul registro degli indagati ci sono sette persone ma, dopo l’esito dell’esame autoptico, la procura potrebbe avanzare richiesta di archiviazione.