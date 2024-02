Salento, neonato trovato morto in culla: tragedia a Campi Salentina

Tragedia a Campi Salentina: morto in culla bimbo di 2 mesi. Il drammatico ritrovamento è avvenuto questa mattina intorno alle 8. A lanciare l'allarme per i soccorsi sono stati i genitori del neonato, trovato privo di sensi in culla. Sono seguiti attimi drammatici: la giovane mamma ha preso il figlio e ha raggiunto la vicina abitazione di un medico di famiglia per chiedere aiuto. In breve sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, un'ambulanza e due auto mediche, che hanno provato per oltre un'ora a rianimare il neonato, ma il suo piccolo cuore aveva già smesso di battere.



L'abitazione è stata raggiunta anche dai carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Campi Salentina. Il corpo del bambino è stato trasferito nella camera mortuaria del "Fazzi" di Lecce. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti medici