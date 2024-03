Bimbo morto in culla a Campi: due medici indagati

Due indagati nell’inchiesta sulla morte in culla del bimbo di 2 mesi, avvenuta lo scorso 14 febbraio a Campi Salentina. Nel fascicolo d’indagine coordinato dalla pm Erika Masetti, dopo gli esiti dell’autopsia sono finiti due medici che avrebbero avuto un ruolo negli aspetti terapeutici del bimbo.



Il pm inoltre, per approfondire le cause del decesso del neonato, che nei giorni precedenti al decesso pare fosse in cura per una bronchite, ha affidato l’incarico per un’ulteriore perizia al professore ordinario di Pediatria all’Università e direttore di Neonatologia al Policlinico di Bari, Nicola Laforgia e al medico legale Roberto Vaglio, che aveva già effettuato i primi accertamenti peritali. Gli sviluppi sulla vicenda sono seguiti dall’avvocato Tobia Caputo, legale della famiglia del piccolo.