Taranto, mamma partorisce in una piazzola di sosta: il piccolo aveva fretta di nascere

Il primo vagito, in una piazzola di sosta, nel Tarantino: lieto evento, comunque, perché il piccolo e la mamma stanno bene: Tancredi non vedeva l'ora di nascere, e non ha atteso che la giovane madre raggiungesse l'ospedale di Martina Franca, dove era diretta e avrebbe partorito.

La storia

La storia risale a sabato scorso. La famiglia, di Leporano, a pochi chilometri da Taranto, si era affidata al primario dell'ospedale di Martina. Così, non appena si sono rotte le acque, i due neogenitori si sono messi in macchina e hanno percorso la 172 dei Trulli, dove ci sono cantieri aperti da diversi anni. La donna ha capito che non c'era tempo. E' stato subito contattato il 118 e un'ambulanza da Crispiano è giunta sul posto, per strada, quando il piccolo era già nato: il ricovero è stato immediato, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dove per fortuna si è potuto constatare che entrambi, nonostante l'avventura e l'apprensione, fossero in ottime condizioni di salute.