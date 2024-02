Matteo, Maria e Francesca: raro parto trigemellare a Tricase

Parto trigemino nelle scorse ore all’ospedale "G.Panico" di Tricase: sono venuti alla luce tre gemellini: Matteo alle ore 22.08, Maria alle ore 22.09 e Francesca alle ore 22.10, figli di mamma Paola e papà Andrea di Galatina.

Una comunità in festa

Dopo una trepidante attesa, tutti i familiari sono in festa per la nascita dei tre fratellini e con loro tutta la comunità di Noha di Galatina, città dove vivono i neo genitori, la piccola frazione esprime grande entusiasmo per il lieto quanto raro, evento. Mamma e i piccolini godono di ottima salute, grazie all' equipe medica e sanitaria dei reparti di Ostetricia e di Pediatria con Neonatologia e l’Unità di Terapia intensiva neonatale.

Numerose le congratulazioni e i messaggi di auguri rivolti alla coppia e ai tre neonati.