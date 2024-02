Salento, molestava fuori dal supermercato i clienti e pretendeva soldi: arrestato un nigeriano

Nella mattinata di ieri i poliziotti del commissariato di polizia di Stato di Galatina hanno tratto in arresto un giovane nigeriano che da tempo molestava i clienti nel parcheggio di un noto supermercato del paese.

L’uomo era solito avvicinare le persone all’uscita del supermercato per chiedere loro insistentemente delle monete, utilizzando modi irruenti e aggressivi, soprattutto nei confronti di persone anziane, spaventandole.

L'arresto

Ieri mattina gli addetti al supermercato hanno chiamato il numero di emergenza 113 segnalando che l’uomo stava molestando un'anziana signora con il fine di ricevere la moneta inserita nel carrello della spesa.

All'arrivo degli agenti di polizia il giovane ha da subito assunto un atteggiamento ostile e, durante il tentativo di identificazione, si è scagliato contro i poliziotti intervenuti, ferendo un agente.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale ma con in corso una richiesta per asilo politico, al termine degli atti di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.