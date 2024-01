Bimbo rischia di soffocare, salvato dai carabinieri

In meno di 24 ore è già per tutti un eroe, un gigante buono il carabiniere che, con la sua prontezza di riflessi, ha salvato la vita di un neonato che stava per morire per soffocamento. E' accaduto questa mattina a Collepasso ma il carabiniere, Ivano Garzia, è della vicina Parabita. Due paesi in festa. L'intervista