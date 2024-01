Salento, «Le tiro addosso una sedia!». Sindaca minacciata per la seconda volta da un consigliere Video

«Le tiro addosso una sedia!». Così la sindaca di Collepasso, in Salento, Laura Manta decide di iniziare un post in cui denuncia pubblicamente l'aggressione verbale (la seconda in un anno) del consigliere Salvatore Perrone. Quasi un anno fa, dice la sindaca, la minacciò di «prenderla a schiaffi» durante un comizio in piazza mentre stavolta le ha promesso di «tirarle addosso una sedia».

Il post

Il post della sindaca Manta spiega cosa è successo concludendo con un laconico «Lascio a voi ogni giudizio».





«Se esattamente un anno fa il consigliere Salvatore Perrone gridava in piazza di volermi prendere a schiaffi, stasera invece ha dichiarato di volermi " tirare addosso una sedia" compiacendosi del suo mancato self- control.

Infatti, conclude Perrone nel suo comizio: " prima o poi succederà"!

Tuttavia se gli sproloqui di Perrone non fanno più notizia, imbarazza e non poco la presenza alle sue spalle di altri aspiranti politici locali che ascoltavano compiaciuti queste prodezze evidentemente condividendone toni e propositi ( nessuno infatti si è dissociato) in barba a tutti i bei discorsi contro la violenza verbale e di genere e sulla correttezza politica di cui tanto si vantano nei loro post».