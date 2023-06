Salento, sorpresi nei campi a rubare i pannelli fotovoltaici: beccati due uomini della banda

Tornano i furti di pannelli fotovoltaici nei campi. Ma non tutti i malviventi riescono a farla franca: nelle scorse ore, infatti, due persone sono state arrestate dai carabinieri a Collepasso. I militari, allertati dall’istituto di vigilanza al quale è affidato il controllo dell’impianto, sono giunti sul posto mentre i ladri erano ancora all’opera e sono riusciti ad arrestarne in flagranza uno mentre il secondo è stato denunciato a piede libero perché minorenne. Un terzo uomo è ancora ricercato.

Le indagini proseguono per individuare il terzo componente della banda.

Gli arrestati sono difesi dall’avvocato Luca Puce.

Il maxi furto

Nell’ultimo fine settimana, invece, è andato in scena un maxifurto di pannelli a Copertino. I ladri sono riusciti a portare via materiale per 100mila euro. La segnalazione ai carabinieri della Tenenza di Copertino è giunta lunedì dai gestori dell’impianto. Ad agire, secondo quanto ricostruito attraverso la visione di alcuni fotogrammi catturati dall’impianto di videosorveglianza installato nell’area, sarebbe stata una banda esperta in azioni di questo genere. Il campo di fotovoltaico preso di mira, gestito da un’azienda del nord Italia, è situato in aperta campagna, a ridosso della comunale dell’Olmo, al confine tra Copertino e Leverano.

I ladri, col volto travisato, e in possesso di alcuni arnesi per tagliare la recinzione dell’impianto e staccare inverter, cablaggi e pannelli solari, sarebbero entrati in azione a notte fonda.