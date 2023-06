Furto di pannelli fotovoltaici, carabiniere ferito del ladro, parte un colpo di pistola: arresto convalidato

È stato convalidato l’arresto di uno dei tre presunti ladri di pannelli fotovoltaici in azione a Collepasso. Il giudice per le indagini preliminari Maria Francesca Mariano ha stabilito i domiciliari per un 20enne di Taurisano, difeso dall’avvocato Luca Puce. Dopo l’interrogatorio di convalida sono emersi altri dettagli sulla vicenda. A quanto pare il gruppo stava operando al buio all’interno dell’impianto quando è sopraggiunto un carabiniere che è entrato nel parco. Nel tentativo di fuggire è stato ferito con una tronchese, circostanza in cui è partito un colpo di pistola.



Due sono state le persone bloccate, un 20enne è finito in manette, mentre un minore è stato denunciato a piede libero. Oltre al tentato furto sono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I domiciliari sono stati concessi all’arrestato perché incensurato.

Il militare colpito con l’arnese da lavoro è stato costretto a ricorrere alle cure mediche per le contusioni riportate al braccio.