Maxi-furto di pannelli fotovoltaici: bottino di 100mila euro

Maxi furto di pannelli solari alla periferia di Copertino. Il colpo messo a segno da una banda di ladri, dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro. La segnalazione ai carabinieri della Tenenza di Copertino è stata effettuata lunedì dai gestori dell’impianto, ma con molta probabilità il furto è stato realizzato nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Le immagini delle telecamere

Ad agire, secondo quanto ricostruito dai militari attraverso la visione di alcuni fotogrammi catturati dall’impianto di videosorveglianza installato nell’area, sarebbe stata una banda esperta in azioni di questo genere.

Il campo di fotovoltaico preso di mira, gestito da un’azienda del nord Italia, è situato in aperta campagna, a ridosso della comunale dell’Olmo, al confine tra Copertino e Leverano.

I ladri, col volto travisato, e in possesso di alcuni arnesi per tagliare la recinzione dell’impianto e staccare inverter, cablaggi e pannelli solari, sarebbero entrati in azione a notte fonda. Dopo aver smontato i vari cavi e moduli, hanno quindi caricato e portato via i pannelli con il supporto di alcuni furgoni, pare parcheggiati su una via laterale al campo.

Le indagini sul furto sono affidate ai carabinieri della tenenza di Copertino, guidati dal tenente Domenico Margiotta.