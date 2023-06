Auto rubata a San Vito e ritrovata all’interno di un vecchio casolare

I poliziotti del commissariato di Mesagne hanno rinvenuto in un vecchio casolare nelle campagne del territorio un’auto che era stata rubata giorni prima a San Vito dei Normanni.

Dopo gli accertamenti scientifici il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. Sono in corso gli accertamenti per cercare di individuare i topi d’auto.

Il controllo del territorio

L’episodio si è verificato giorni fa, quando durante un controllo del territorio agricolo i poliziotti hanno notato all’interno di una struttura una Fiat 500L, di colore scuro. Pertanto, hanno cercato intorno alla zona un potenziale proprietario senza notare nessuno.

Contemporaneamente la centrale operativa ha eseguito degli accertamenti sul numero di targa e ha riscontrato che il mezzo era stato rubato a San Vito dei Normanni e il proprietario aveva presentato una regolare denuncia di furto presso la locale stazione dei carabinieri. Hanno tenuto sotto controllo la zona per cercare di individuare i ladri.

Ma nulla di fatto.

Quindi, hanno rimosso il mezzo e dopo gli accertamenti eseguiti dalla polizia scientifica lo hanno restituito al legittimo proprietario. Le indagini sono in corso per cercare di individuare i malviventi.



Tra l’altro i poliziotti dovranno cercare di comprendere se il mezzo era stato rubato per chiedere al proprietario il cavallo di ritorno oppure doveva servire per qualche azione delinquenziale. I controlli del territorio proseguiranno anche nel prossimo futuro e si incrementeranno nel periodo estivo.

