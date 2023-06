Salento, 31 ​chili di droga e due pistole in un'auto rubata: la scoperta dei poliziotti dopo il sequestro

Trentuno chili di droga e due pistole. Tutto nascosto in un'auto con numero di telaio contraffatto. È ciò in cui si sono imbattuti i poliziotti della sezione Stradale di Lecce insieme ai colleghi della Questura. Il ritrovamento dello stupefacente e delle armi è avvenuto ieri mattina, ma la vicenda ha avuto inizio qualche ora prima, la sera di mercoledì, quando i poliziotti, di pattuglia nel quartiere Stadio, hanno deciso di controllare una Alfa Romeo Stelvio che, pare, fosse da qualche tempo ferma nella zona 167.

Cosa è successo

Dai primi accertamenti era emersa una discordanza tra il numero di telaio riportato sul parabrezza della vettura e quello risultante dagli accertamenti effettuati tramite le banche dati in uso alle forze dell'ordine.

In particolare, il numero di telaio risultava abbinato a un veicolo regolarmente circolante in Spagna: da qui i dubbi sulla reale provenienza del mezzo. I successivi accertamenti tecnici eseguiti dai poliziotti hanno poi permesso di appurare che la Stelvio, in realtà, era stata rubata alla fine dello scorso mese di maggio a Trani e che era stata "riciclata" attraverso la punzonatura del numero di telaio e la sostituzione delle targhette identificative. Un modo per tentare di impedire il collegamento tra quel mezzo e quello rubato. Ma la vera sorpresa, i poliziotti, l'hanno avuta quando ieri mattina hanno aperto il portabagagli dell'auto.

Al suo interno, infatti, c'erano ben 30 chili di droga tra cocaina, hashish e marijuana. E c'erano anche due pistole con le relative munizioni. Da un'indagine per furto d'auto e per riciclaggio, dunque, si è sviluppata un'indagine più ampia su un'attività di spaccio di stupefacenti e detenzione di armi. La vettura è stata sottoposta a sequestro ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria, così come la droga e le pistole. Dell'accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno. Della vicenda, ora, si stanno occupando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, che dovranno cercare di risalire non solo a chi abbia rubato l'auto, ma soprattutto a chi l'abbia riempita di droga e l'abbia poi posteggiata alla periferia di Lecce.