​In trasferta da Napoli per rubare e spacciare in discoteca: tre arresti

In trasferta da Napoli per fare razzia nelle discoteche e vendere droga. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Castellaneta con l’ausilio dei colleghi della Stazione di Palagianello, nella notte del 25 Giugno, hanno arrestato tre giovani napoletani presunti responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto in concorso.

I militari, nel corso di un servizio predisposto nei pressi di alcuni locali notturni, sono stati contattati da alcuni avventori di una nota discoteca che raccontavano di aver subito il furto di alcune catenine d’oro, indicando tre ragazzi come presunti responsabili.

Le perquisizioni

Così, i carabinieri hanno fermato e controllato i tre giovani sospetti, sottoponendoli a perquisizione personale.

Una complessa quanto efficace modalità di furto con destrezza, che si perfeziona nei locali affollati, sfruttando l’occasione della calca e dell’euforia del ballo, abbracciando in gruppo il malcapitato di turno, al quale viene strappata la collana che indossa; collana che viene immediatamente passata a dei complici in modo che l’autore materiale del furto risulti immediatamente libero dalla refurtiva e possa continuare a ballare e a scegliere un’altra vittima, senza insospettire nessuno e senza avere con sé l’oggetto rubato, qualora accusato. E’ evidente, però, che questa volta qualcosa non è andata per il verso giusto.