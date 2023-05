Salento, allarme furti: svaligiata una casa, bottino da migliaia di euro. E anche i campi nel mirino

A Lequile, sulla via vecchia per Copertino, furto messo a segno nell'abitazione di un imprenditore di 58 anni del posto. Bottino in fase di quantificazione, dovrebbe aggirarsi su diverse migliaia di euro tra contanti e gioielli. I ladri, dopo aver messo fuori uso alcune telecamere di videosorveglianza, sono entrati in azione praticando un foro nel muro della casa. Un'azione sembra studiata nei minimi dettagli. Chi ha agito ha avuto il tempo di individuare la cassaforte e rubare i gioielli presenti e 1.500 euro in contanti.

L'amara scoperta è stata fatta al rientro a casa dal proprietario, che ha poi allertato le forze dell'Ordine.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di San Pietro in Lama.

L'allarme in tutta la zona

Ma l'allarme furti in abitazione e nei campi si estende in tutta la zona, anche a Carmiano e Magliano nel Salento: alcuni sventati dai carabinieri e dai proprietari tempestivi nel rientrare in casa, altri purtroppo andati a segno. Nelle ultime 24 ore, almeno due furti, uno a Carmiano in via San Vito e uno all’ingresso della frazione di Magliano sono stati segnalati alle forze dell’Ordine e per fortuna falliti, mentre un terzo in abitazione sarebbe stato portato a termine. Ad agire sarebbero in due, giovani e con il volto in parte travisato da un cappellino. A supporto potrebbe esserci un complice, a bordo di una Bmw grigia, pronto per la fuga.

Alla periferia del paese invece, colpo andato a vuoto ai danni di un campo fotovoltaico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un gruppetto di ladri intorno alle 22 avrebbe tentato di intrufolarsi nel campo per rubare i pannelli solari. L’allarme collegato all’impianto, prontamente scattato, ha fatto fuggire i ladri. Elementi utili alle indagini dei carabinieri potranno arrivare dalla visione delle telecamere di videosorveglianza.